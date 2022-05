Selenskyj: Die Ukraine muss sich schnell auf die EU zubewegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine müsse so schnell wie möglich ein Kandidat für die EU-Mitgliedschaft werden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, den 5. Mai, während einer Videokonferenz in Warschau.

„Die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union muss absolute Realität sein, nicht nur Versprechen oder Aussichten, sondern praktische Schritte. Ich weiß, dass wir für diese Schritte bereit sind, und Sie wissen es auch. Ich bin sicher, die meisten von Ihnen verstehen das sehr gut. Die Ukraine muss sich schnell auf die Europäische Union zubewegen, indem sie den Kandidatenstatus erwirbt, der unter Kriegsbedingungen und in einem speziellen, verkürzten Verfahren gewährt werden muss“, sagte Selenskyj.

Er wies darauf hin, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine als Vorbereitung für einen Angriff auf Europa geplant war. „Eine stärkere Einigung wäre also eine starke Antwort auf all dies“, sagte der Präsident.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte ihrerseits, dass der Weg der Ukraine in die EU mit Wiederaufbau und Reformen gepflastert sein werde.

„Zu dem, was ich von Präsident Selenskyj und dir, lieber Denis (Schmyhal), gehört habe, als du um praktische Schritte gebeten hast. Sie haben Recht. Wiederaufbau. Volle Unterstützung von unserer Seite. Wir brauchen den Wiederaufbau, um, wie Sie sagten, ein wettbewerbsfähiges, wohlhabendes Traumland aufzubauen. Wir sind auf Ihrer Seite. Ich denke, wenn wir Hunderte von Milliarden Euro investieren und reformieren können, wird das nicht nur Ihr Land neu aufbauen, sondern auch Ihren Weg in die EU ebnen“, sagte sie…