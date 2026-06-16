Selenskyj hat die wichtigsten Ziele der Ukraine beim G7-Gipfel dargelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Stärkung des ukrainischen Luftabwehrsystems und die Ermutigung Russlands zu diplomatischen Schritten sind Prioritäten der ukrainischen Diplomatie.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete über den Beginn substanzieller Gespräche auf dem G7-Gipfel in Frankreich und legte die wichtigsten Prioritäten der ukrainischen Delegation dar. Dies teilte der Staatschef auf seinem Telegram-Kanal mit.

Wolodymyr Selenskyj merkte an, dass die Teilnehmer des Gipfels bereits an die Arbeit gegangen seien. Er dankte dem französischen Präsidenten für die Organisation der Veranstaltung und betonte die Notwendigkeit, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Die Hauptziele bleiben die Verstärkung der Unterstützung für die Luftabwehr der Ukraine und die Förderung einer friedlichen Beilegung des Konflikts.

Zur Erinnerung: Der G7-Gipfel begann am 15. Juni in der französischen Stadt Évian-les-Bains. Eines der wichtigsten Ereignisse wird ein Arbeitstreffen unter Beteiligung von Wolodymyr Selenskyj sein, das der Sicherung von Frieden und Stabilität in der Ukraine und in Europa gewidmet ist.