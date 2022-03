Selenskyj wird am G7- und EU-Gipfel teilnehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy wird am 24. März am G7- und EU-Gipfel teilnehmen. Dies sagte der Pressesprecher des ukrainischen Staatschefs, Serhij Nikiforov, in der Sendung UA RAZOM telethon.

„Zumindest – in Form einer Adresse. Eine vollständige Teilnahme (im Videomodus) ist nicht ausgeschlossen“, sagte Nikiforov.

Ihm zufolge werden die wichtigsten Gesprächsthemen des ukrainischen Präsidenten darin bestehen, Russlands Kriegsverbrechen in der Ukraine durch die Schließung des Luftraums zu stoppen und die Möglichkeit der Bereitstellung von Luftverteidigung und Luftfahrt zu prüfen.

„Die Formate der NAto und das UN-Sicherheitssystem funktionieren nicht. Für die ukrainische Regierung ist es vorrangig, neue zu finden. Als Option kann die U-24 oder die Teilnahme an einem gemeinsamen Expeditionskorps in Betracht gezogen werden“, fügte der Sprecher hinzu.

Nikiforov betonte auch, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU eine der Sicherheitsgarantien sei. Mehr wirtschaftlich als militärisch.

„Eine absolute Mehrheit der europäischen Bürger ist für den Beitritt der Ukraine zur EU“, sagte Selenskyjs Sprecher.