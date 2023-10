Shaheds fliegen nach Norden: Der Alarm breitet sich über das halbe Land aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Luftalarm in der Nacht zum Donnerstag, den 5. Oktober, erfasste einen großen Teil der Ukraine und breitete sich von Süden nach Norden aus.

Die Luftwaffe hat davor gewarnt, dass eine Gruppe von Kampfdrohnen von Mykolajiw aus in nördliche Richtung fliegt. Eine besondere Bedrohung besteht für die Region Kirowohrad.

„Kropywnyzkyj – gehen Sie in die Schutzräume! Schlagen Sie UAVs in Richtung der Stadt!“, hieß es später in der Luftwaffe.

Nach Angaben der Überwachungskanäle fliegen jetzt mehrere Gruppen feindlicher Drohnen im Luftraum des Landes. Die Luftverteidigung arbeitet an ihnen.