Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstagabend haben Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine einen Militärflugplatz in Kuschtschewsk, Slowjansk und die Raffinerie Ilsk in der russischen Region Krasnodar angegriffen. Dies berichtete Ukrinform am 27. April unter Berufung auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden.

„Bei dem Angriff auf den Militärflugplatz hat der Sicherheitsdienst die Verteidigungskräfte unterstützt und gemeinsam mit ihnen gehandelt. Dutzende von Militärflugzeugen, Radare und REB-Mittel waren dort stationiert“, so der Bericht.

Darüber hinaus haben Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine die Rektifikations- und Atmosphärensäulen der Raffinerien Ilsk und Slowjansk getroffen. Dies sind wichtige technologische Einrichtungen der Anlagen. Nach dem Treffer begannen Brände und die Evakuierung von Personal auf dem Flugplatz und in der Raffinerie.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitet weiterhin effektiv an militärischen und infrastrukturellen Einrichtungen hinter den feindlichen Linien, um Russlands Möglichkeiten der Kriegsführung zu verringern. In dem Land brennt die terroristische „Baumwolle“ und wird brennen“, sagte der Gesprächspartner.

Zuvor war am Samstag bekannt geworden, dass in Russland Kampfdrohnen die Region Krasnodar angegriffen haben. Es wurden Treffer bei zwei Ölraffinerien, einem Militärflugplatz und einer Reihe anderer Einrichtungen verzeichnet. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation berichtete über die angebliche „Zerstörung“ von 68 Drohnen über Nacht.

Erinnern Sie sich, dass Drohnen diese Woche zwei Rosneft-Öldepots in der Region Smolensk angegriffen haben. Nach Angaben der Massenmedien wurden diese Angriffe vom Sicherheitsdienst der Ukraine durchgeführt.

Die Massenmedien berichteten auch, dass das Novolipetsk Eisen- und Stahlwerk heute von Drohnen angegriffen wurde. Das Gebäude der Sauerstoffstation wurde dabei zerstört.