Es sind Fotos der Nuklearanlage aufgetaucht, die von einer Drohne in der Nähe von Tschernobyl angegriffen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie sieht die Anlage nach dem nächtlichen Angriff einer russischen Drohne aus? Nach dem nächtlichen Angriff einer russischen Drohne auf eine kerntechnische Anlage in der Nähe von Tschernobyl sind erste Fotos des beschädigten Gebäudes des Lagers für abgebrannte Brennelemente aufgetaucht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der NAEK „Energoatom“.

„Energoatom“ zeigte Fotos des beschädigten Gebäudes für die Annahme von Behältern auf dem Gelände des Zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente.

Dort wurde daran erinnert, dass in der Nacht zum 7. Juni eine russische Drohne diese Anlage angegriffen habe. Durch den Angriff wurde das Gebäude beschädigt.

Gleichzeitig wurde in dem Gebäude kein abgebrannter Kernbrennstoff gelagert.