Der staatliche Grenzdienst der Ukraine hat ermittelt, welche Kategorien von Männern am häufigsten ins Ausland gehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der staatliche Grenzdienst der Ukraine hat analysiert, welche Kategorien von Männern im Alter von 18-60 Jahren die ukrainische Grenze am häufigsten überqueren. Es stellt sich heraus, dass es sich um Fahrer von Fahrzeugen wirtschaftlicher Unternehmen handelt. Sie machen 45 % aus. Dies berichtet der Staatliche Grenzdienst der Ukraine.

Weitere 16 % der Männer, die ins Ausland gehen, sind Eltern mit vielen Kindern, und weitere 16 % haben eine Behinderung. Darüber hinaus sind 7 % nicht wehrdiensttauglich und 6 % sind Träger humanitärer Güter.

Außerdem sind 10 % der „reisenden“ Männer Begleiter von Menschen mit Behinderungen, auf Geschäftsreise, bei den Behörden angemeldet und ziehen ein Kind unter 18 Jahren allein auf.

„Die Grenzkontrollen der Bürger werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt. Männer werden gemäß den Bedingungen für den Grenzübertritt abgefertigt, wenn sie keinen Ausreisebeschränkungen unterliegen“, so der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine.

Was die Frauen betrifft, so stellten die Grenzschutzbeamten fest, dass viele Frauen und Kinder in den Urlaub fahren, studieren oder an Sportveranstaltungen teilnehmen.