Kontrollpunkt Shehyni freigegeben - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Bauern haben den Kontrollpunkt Shehyni an der Grenze zur Ukraine wieder freigegeben. Dies meldete der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Samstag, den 10. Februar.

„Nach Informationen des Grenzschutzes der Republik Polen wurde heute gegen 11:30 Uhr (Kiewer Zeit) die Protestaktion vor dem Kontrollpunkt Shegini-Medica beendet“, heißt es in der Meldung.

Es wird angegeben, dass 220 Lastwagen darauf warten, in die Ukraine einzureisen. Die Registrierung und Durchfahrt von Fahrzeugen in beide Richtungen erfolgt wie üblich.

Die Grenzschutzbeamten bitten die Fahrer und Spediteure, diese Informationen bei der Planung ihrer Transporte zu berücksichtigen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass polnische Landwirte am 9. Juli drei wichtige Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine blockiert haben. Nicht nur LKWs, sondern auch Busse und PKWs wurden am Verkehr gehindert. Die Aktion war bis zum 10. März geplant.

Die Landwirte begannen den Streik, nachdem die Europäische Kommission empfohlen hatte, den visafreien Wirtschaftsverkehr mit der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern.