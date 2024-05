Die Slowakei meldet einen Anstieg der Zahl der ukrainischen Männer, die illegal die Grenze überschreiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der slowakische Grenzschutzdienst teilte mit, dass die Zahl der wehrpflichtigen ukrainischen Männer, die illegal die Grenze überquert haben, angesichts der Mobilisierung in der Ukraine in letzter Zeit zugenommen hat

Am Donnerstag, den 9. Mai, berichtete der slowakische Grenzschutzdienst, dass sich die Zahl der ukrainischen Männer im wehrpflichtigen Alter, die illegal die Grenze überqueren, seit Anfang des Jahres mehr als verdoppelt hat.

Dies berichtete Barron’s unter Berufung auf AFP.

So berichtete der Grenzschutzdienst, dass in den ersten vier Monaten des Jahres 338 Ukrainer festgenommen und anschließend wieder freigelassen wurden, im Vergleich zu 166 im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

„In der ersten Maiwoche haben wir 45 Männer an der grünen Grenze festgenommen. Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres waren es 4“, sagte Agnes Kopernicka, eine Sprecherin der slowakischen Grenzpolizei, gegenüber AFP. Laut Kopernicka werden Ukrainer, die die Grenze überqueren, festgenommen, erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für die Slowakei und werden wieder freigelassen. Sie fügte hinzu, dass seit Beginn des Krieges Rückübernahmen durchgeführt werden. Die Rückübernahme ist eine in internationalen Abkommen verankerte gegenseitige Verpflichtung der Staaten, ihre eigenen Bürger sowie Drittstaatsangehörige und Staatenlose zurückzunehmen, die illegal in das Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien eingereist sind oder die, nachdem sie legal eingereist sind, die Gründe für einen legalen Aufenthalt verloren haben.Es gab keine Einwanderer aus der Slowakei in die Ukraine.

Seit Beginn der russischen Invasion wurden nach Angaben des Grenzschutzes 1.484 Ukrainer an der Grenze festgenommen.