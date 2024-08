Der staatliche Grenzdienst der Ukraine prüft die Tatsache, dass der Abgeordnete Dmytruk ins Ausland geflohen ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Gruppe arbeitet nun an der Grenze, um herauszufinden, wie es Dmytruk gelungen ist, die Grenze illegal zu überqueren.

Der staatliche Grenzdienst führt eine Inspektion an der Grenze durch, um alle Umstände der Bewegung dieser Person über die Grenze herauszufinden. Dies erklärte der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrija Demchenko in einer Sendung des TV-Marathon.

„Der staatliche Grenzdienst der Ukraine hat nach der Gesetzgebung kein Recht, Informationen über Dritte weiterzugeben. Aber wie Sie wissen, hat das staatliche Ermittlungsbüro ein Strafverfahren wegen illegalen Grenzübertritts durch den derzeitigen Abgeordneten des Volkes eingeleitet, und der staatliche Grenzdienst der Ukraine führt seinerseits die notwendige Überprüfung durch“, sagte er.

Demtschenko fügte hinzu, dass eine Gruppe jetzt an der Grenze arbeitet, um herauszufinden, wie Dmytruk die Grenze illegal überschreiten konnte. Auch der staatliche Grenzdienst der Ukraine arbeitet bei den Ermittlungen in dieser Angelegenheit mit.

Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass der Abgeordnete Artem Dmytruk am 24. August zu Fuß die Grenze zur Republik Moldau überquerte. In Moldawien bat Dmytruk um Schutz und erhielt angeblich vorübergehendes Asyl, aber noch am selben Tag verließ das Flugzeug mit ihm Moldawien.

Wir erinnern uns: Im Herbst 2021 wurde Dmytruk offiziell aus der Fraktion Diener des Volkes ausgeschlossen. Im Januar 2022 geriet Dmytruk bei einer Sitzung der Grundstückskommission des Stadtrats von Odessa in Rage.