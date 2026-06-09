Der Staatliche Katastrophenschutzdienst hat die Folgen des Angriffs auf die Region Charkiw gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Tschuhujiw brannten infolge der Raketenangriffe Garagen, Autos und Grasflächen im Freien; Wohnhäuser und andere Gebäude wurden beschädigt.

In Charkiw brannten infolge eines nächtlichen Angriffs durch Kampfdrohnen Gebäude eines Cafés und eines kommunalen Unternehmens sowie PKWs. Ebenfalls beschädigt wurden mehrstöckige und private Wohnhäuser, Verwaltungs- und Produktionsgebäude, ein Geschäftszentrum, eine Kirche sowie Fahrzeuge. Nach vorläufigen Angaben wurden 15 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Dies teilte der Staatliche Katastrophenschutzdienst am Dienstagmorgen, dem 9. Juni, mit.

Ebenfalls in Tschuhujiw brannten infolge von Raketenangriffen Garagen, Fahrzeuge und Grasflächen auf offenem Gelände; Wohnhäuser und andere Gebäude wurden beschädigt.

„Drei Menschen kamen ums Leben: zwei Männer und eine Frau; drei weitere wurden verletzt“, heißt es in der Mitteilung.

Der Staatliche Notfalldienst wies darauf hin, dass an den Unfallorten unter der Gefahr weiterer Angriffe Einheiten des Staatlichen Notfalldienstes im Einsatz waren, darunter Höhenretter, Sprengstoffexperten und Psychologen sowie Mitarbeiter der Nationalpolizei, Sanitäter, Freiwillige und Mitarbeiter der kommunalen Versorgungsdienste.