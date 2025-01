Die staatliche Steuerbehörde hat vor gefälschten E-Mails gewarnt, die in ihrem Namen verschickt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den letzten Tagen haben Unbekannte massenhaft Briefe im Namen der Staatlichen Steuerbehörde der Ukraine verschickt, heißt es auf der Website der Staatlichen Steuerbehörde. „In den letzten Tagen wurden massenhaft E-Mails verschickt, die angeblich im Namen der territorialen Einheiten der Staatlichen Steuerbehörde der Ukraine über die Notwendigkeit informieren, einen Vertreter der Staatlichen Steuerbehörde zu kontaktieren“, heißt es in der Erklärung. Die gefälschte Nachricht lautet wie folgt: „Guten Tag. der [Name, Vorname, Vatersname des Vertreters der Leitung der Gebietskörperschaft des Staatlichen Steuerdienstes der Ukraine] ist betroffen. Bitte sagen Sie [Name, Vorname, Vatersname des Leiters des Steuerpflichtigen], dass er sich dringend mit mir in Verbindung setzen soll. Tel. +38093265275“.“ Der State Tax Service betont, dass der State Tax Service „in seiner Korrespondenz keine persönlichen Telefonnummern für die Kommunikation angibt“. „Gefälschte Nachrichten werden mit einem Ersatz der E-Mail-Adresse des State Tax Service der Ukraine verschickt. Sie sehen wie offizielle Briefe aus und führen den Empfänger in die Irre. Auf diese Weise können Kriminelle leicht Vertrauen gewinnen“, warnten die Steuerbehörden. Zur Erinnerung: Die Anfang Januar in Telegram-Kanälen verbreiteten Informationen über Gasabschaltungen, die angeblich auf die Einstellung des russischen Gastransits durch die Ukraine zurückzuführen sind, sind nicht wahr.