Die Streitkräfte haben die Aktivität der russischen taktischen Luftfahrt im Osten und Süden registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftwaffe hat am Montag, den 16. Oktober, vor einer neuen Raketenbedrohung gewarnt.

„Erhebliche Aktivität der feindlichen taktischen Luftfahrt in östlicher und südöstlicher Richtung! Androhung des Einsatzes von Luftwaffen für Frontgebiete!“, so das Militär.

Wie die Überwachungskanäle schreiben, hat der Feind vier Bomber in den Himmel gehoben, die eine potentielle Gefahr darstellen könnten.

„34/35 fliegen in Richtung Norden, das rechte Ufer der Region Cherson geht in Deckung!“, heißt es in der Meldung.

Auch die Verteidigungskräfte des Südens melden den Start von Gruppen von Drohnen aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw.

Andere Gruppen von Drohnen bewegen sich entlang der Grenze der Regionen Mykolajiw und Dnipropetrowsk in Richtung der Region Kirowohrad.

Zuvor waren Explosionen in Myrhorod und Dnipro zu hören

Gegen Mitternacht am Montag, den 16. Oktober, wurde in einigen Regionen der Ukraine aufgrund einer Raketendrohung Luftalarm ausgerufen.

Russland hat ein U-Boot und zwei Fregatten in Alarmbereitschaft versetzt.