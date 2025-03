Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der russischen Stadt Sudzha in der Region Kursk drängt der Feind aktiv von Osten und Norden her und nutzt alle Ressourcen, die er im Laufe der Zeit gesammelt hat, um die Streitkräfte der Ukraine auszuschalten.

Quelle: DeepState-Projekt

Wörtlich: „Das Netzwerk, insbesondere in Telegramkanälen, verbreitet nach der Aktualisierung Berichte über einen vollständigen Rückzug aus der Stadt Sudzha, was nicht stimmt, denn die Leute, die solche Aussagen verbreiten, sollten sich die Karte genauer ansehen und die graue Zone sehen.“

Einzelheiten: .* DeepState-Analysten zufolge gehen die Kämpfe am nördlichen und westlichen Stadtrand von Sudzha weiter, obwohl die Russen in den sozialen Medien Fotos und Videos posten, wonach sie Sudzha angeblich vollständig eingenommen haben. Das ukrainische Militär versucht, den Feind am Vormarsch durch die Region Kursk zu hindern.

Das Projekt betont, dass die Situation für die Verteidigungskräfte weiterhin schwierig ist.