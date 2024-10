In Sumy war eine Explosion zu hören, die Behörden meldeten einen Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montagabend, den 21. Oktober, haben russische Angreifer mehrere Gruppen von Drohnen in Richtung Ukraine gestartet. In mehreren Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Als Folge des russischen Angriffs auf die Stadt Sumy wurde ein Treffer auf Wohnhäuser verzeichnet. Darüber berichteten am Dienstag, den 21. Oktober, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Alexei Drozdenko in Telegram und der amtierende Bürgermeister von Sumy Artem Kobzar.

„Infolge eines Treffers in einem Wohnhaus wurde eine Person ins Krankenhaus gebracht“, sagte der amtierende Bürgermeister von Sumy in einem Interview mit Suspilne.

Die Stadt arbeitet weiter an der Beseitigung der Folgen.

Beamte sagten, dass das Hauptquartier für Notfallmaßnahmen morgen seine Arbeit aufnehmen wird, um die Aktivitäten zu koordinieren.

Zuvor, am 11. Oktober, hatte das russische Militär einen Raketenangriff auf ein Wohnviertel in Sumy durchgeführt.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am 5. Oktober einen Flugbus in der Region Sumy mit einer Drohne angegriffen hat. Drei Menschen wurden verletzt.

Russische Föderation schlug ein Umspannwerk in der Region Sumy ein: Stromtechniker verletzt