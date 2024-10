Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat etwa 50.000 Soldaten in die Region Kursk verlegt, was seine Positionen an der Front in der Ukraine geschwächt hat. Dies berichtete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj in einem Dokumentarfilm, der am 10. Oktober während eines TV-Marathon ausgestrahlt wurde, berichtet Suspilne.

Syrskyj zufolge wurden diese russischen Streitkräfte von anderen Fronten verlegt, an denen offensive Aktionen durchgeführt wurden. Solche Aktionen führten zu einer Schwächung der russischen Gruppen in anderen Richtungen, insbesondere in den Regionen Saporischschja und Cherson sowie am Kramatorsker Abschnitt der Front.

„Das hat uns die Durchführung einer Verteidigungsoperation erleichtert“, bemerkte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, den notwendigen Druck auf die Russische Föderation in Richtung Kursk aufrechterhält.