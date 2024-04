Der tschechische Ministerpräsident Fiala tauschte seinen offiziellen Anzug gegen einen Kapuzenpullover zur Unterstützung der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat zum ersten Mal nicht in seinem traditionellen Anzug für die Fotografen posiert, sondern in einem Kapuzenpulli mit Aufschriften zur Unterstützung der Ukraine

Dies wurde in den sozialen Medien von der Verteidigungsministerin des Landes, Jana Černohova, berichtet, die vorschlug, dass Fiala einen Kapuzenpullover tragen sollte.

Nach Angaben der Ministerin wurden die Kapuzenpullis mit tschechischen und ukrainischen Symbolen, Munition und der Aufschrift „Munition für die Ukraine“ von Aktivisten der Initiative LetsPunchItCZ zu ihr gebracht. Sie baten sie, diese an einige Politiker weiterzugeben, als Zeichen des Dankes an diejenigen, die an der tschechischen Initiative zum Kauf von Munition für die Ukraine beteiligt sind.

„Heute habe ich diese ‚Aufgabe‘ endlich erfüllt und es sogar geschafft, den Ministerpräsident aus seinem Jackett zu holen. Petr Fiala hat vielleicht zum ersten Mal in der Öffentlichkeit seinen eleganten Anzug ausgezogen. Ich habe die Sweatshirts auch gerne an andere Kollegen übergeben“, schrieb die Ministerin. Sie fügte hinzu, dass sie sehr stolz darauf sei, dass die Tschechische Republik der Ukraine hilft und dass die tschechische Munitionsinitiative nicht nur in der Welt, sondern auch in Tschechien auf positive Resonanz stößt.

Zuvor hatten die tschechische Regierung und der tschechische Präsident eine Initiative gestartet, um in Drittländern gegen EU-Gelder nach Munition für die Ukraine zu suchen. Prag behauptete, durch seine Kontakte 800.000 Einheiten gefunden zu haben, und später wurde erwähnt, dass es mehr als eine Million gefunden habe.