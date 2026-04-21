Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident erklärte, dass die Streitkräfte der Ukraine die Pläne und Prioritäten des Gegners verstehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die militärische Führung des Landes die Pläne der russischen Armee eingehend analysiert und bereits weitere Schritte zur Abwehr festgelegt habe.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Wolodymyr Selenskyj im Telegram-Netzwerk.