Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 20. Juni haben die Streitkräfte der Ukraine eine Brücke in Henitschesk, ein „Pantsir-S“-System in der Region Saporischschja sowie Kommandostellen des feindlichen Drohnenfliegers getroffen.

Der Generalstab teilte mit, dass Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in der Nacht zum 20. Juni 2026 die Straßenbrücke über die Genitschesker Meerenge im Raum Genitschesk in der Oblast Cherson getroffen hätten.

Quelle: : Generalstab

Details: : Darüber hinaus wurde in der Oblast Saporischschja ein feindliches Flugabwehrraketen- und Geschützsystem vom Typ „Pantsir-S“ in der Nähe der Ortschaft Dolynske getroffen.

Ebenfalls am Freitag wurden Kommandostellen der Angreifer für den Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge in den Gebieten Soledar in der Oblast Donezk, Grozowe in der Oblast Saporischschja sowie Terebreno in der russischen Oblast Belgorod zerstört.