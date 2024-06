Die Ukraine und die EU haben die "visafreie Transportzone" verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Straßengüterverkehr zwischen der Ukraine und der EU wird weiterhin frei von Sondergenehmigungen sein.

Die Ukraine und die Europäische Kommission haben die „visafreie Transportzone“ um ein Jahr verlängert, mit der Möglichkeit einer automatischen Verlängerung bis Ende 2025. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal am Donnerstag, den 20. Juni, in Telegram bekannt.

Ihm zufolge wird der Straßengüterverkehr aus der Ukraine in die EU und aus der EU in die Ukraine keine Sondergenehmigungen benötigen. Gleichzeitig sieht das aktualisierte Abkommen eine Reihe gegenseitiger Verpflichtungen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Transportlizenzen und die Kennzeichnung von Lastwagen vor.

„Der visafreie Verkehr hat unsere Wirtschaft bereits gestärkt. In den anderthalb Jahren des Abkommens hat die Ukraine 48 Prozent mehr Waren in die EU exportiert als im gleichen Zeitraum vor der Unterzeichnung des Abkommens… „Die visafreie Zone erleichtert die Importe, die um 44 Prozent gestiegen sind. Dabei handelt es sich insbesondere um Waren und Ausrüstungen, die die ukrainischen Hersteller für den Aufbau ihrer Produktion benötigen“, schrieb Schmyhal und dankte den europäischen Partnern für ihre Unterstützung und Solidarität.