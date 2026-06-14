Die Ukraine und Europa bereiten für Trump drei zentrale Forderungen für den G7-Gipfel vor, Politico

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was beabsichtigen Kiew und Europa von Trump zu erreichen? Morgen, am Montag, dem 15. Juni, beginnt in Frankreich der G7-Gipfel, an dem US-Präsident Donald Trump teilnehmen wird. Bei diesem Treffen wollen die Ukraine und die europäischen Staats- und Regierungschefs Trump in drei Punkten überzeugen.