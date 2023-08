Die Ukraine feiert den Tag der Flagge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In diesem Jahr sind für den Tag der Staatsflagge eine Reihe von Veranstaltungen ausschließlich auf lokaler Ebene geplant. Am Mittwoch, dem 23. August, feiert die Ukraine den Tag der Staatsflagge.

Dieser Feiertag wurde durch einen Präsidialerlass aus dem Jahr 2004 eingeführt. Im Jahr 2009 wurde in der gesamten Ukraine eine jährliche offizielle Zeremonie zum Hissen der Flagge am 23. August eingeführt.

Die blau-gelben Farben der Flagge haben eine mindestens tausendjährige Geschichte und gehen auf die Kiewer Rus und das Fürstentum Galizien-Wolhynien zurück. Die Einführung der blau-gelben Flagge als Nationalflagge erfolgte mit der Ausrufung der Ukrainischen Volksrepublik (UNR). In der Neuzeit wurde die blau-gelbe Nationalflagge erstmals am 14. März 1990 offiziell auf dem Rathaus von Stryj gehisst. In Kiew wurde die Flagge im Juli 1990 über dem Rathaus gehisst.

Im Jahr 1991 brachte eine Gruppe von Volksabgeordneten die blau-gelbe ukrainische Flagge in den Sitzungssaal der Rada, später wurde sie feierlich über dem Parlamentsgebäude gehisst.

Wir werden daran erinnern, dass in diesem Jahr zum Tag der Staatsflagge und zum Unabhängigkeitstag der Ukraine in Kiew verschiedene Veranstaltungen von ausschließlich lokalem Ausmaß geplant sind.

Zuvor hatte die Militärverwaltung der Stadt Kiew eine verkürzte Liste von Festveranstaltungen für den Tag der Staatsflagge und den Unabhängigkeitstag der Ukraine vorgelegt.