In der Ukraine gibt es eine Viertelmillion IT-Spezialisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Laut der DOU-Website, die diese Daten seit einem Jahrzehnt veröffentlicht, gibt es in der Ukraine mehr als 250 Tausend IT-Spezialisten.

Die Zahl der IT-Spezialisten wurde anhand der offenen Einzelunternehmer geschätzt. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 200 Tausend. Damit ist ihre Zahl im Laufe des Jahres um 20 % gestiegen.

stellt außerdem fest, dass in diesem Jahr mehr als 112 Tausend freie Stellen auf der DOU veröffentlicht wurden. Das ist fast doppelt so viel wie im Jahr 2020.

In der ersten Jahreshälfte wuchs die Zahl der Beschäftigten in den fünfzig größten IT-Unternehmen um 10.000 Fachkräfte. Die meisten Unternehmen verzeichneten einen Einstellungsrekord. Insgesamt haben mehr als fünftausend Unternehmen im Jahr 2021 mindestens ein Stellenangebot in der DOU veröffentlicht. Drei Unternehmen haben in diesem Jahr mehr als zweitausend neue Stellen ausgeschrieben: Intellias, Ciklum, Genesis.

Im Durchschnitt hat sich die Zahl der offenen Stellen in jeder Kategorie verdoppelt. Es gibt jedoch einige Kategorien, die ein außergewöhnliches Wachstum aufweisen. So hat die Personalabteilung die Zahl der veröffentlichten Stellenangebote verdreifacht: von 1.767 im letzten Jahr auf über 5.000 in diesem Jahr. In den Kategorien Flutter und Big Data hat sich die Zahl der offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass IT-Unternehmen in diesem Jahr einen erheblichen Mangel an Talenten zu spüren bekommen haben – die Zahl der Stellenausschreibungen ist deutlich zurückgegangen, wodurch die Gehälter in der Branche gestiegen sind. Aber nur etwas mehr als 10 % der Spezialisten verdienen mehr als 5.000 Dollar…