Die Ukraine hat Großbritannien für die Aufbringung eines Schiffes der „Schattenflotte“ gedankt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Jedes festgesetzte Schiff dieser Art bedeute weniger Geld für die russische Kriegsmaschinerie, erklärte der ukrainische Außenminister.

Außenminister Andrij Sybiha reagierte auf die Aufbringung eines Schiffes der „Schattenflotte“ der Russischen Föderation durch das britische Militär und forderte, den Druck auf Russland weiter zu verstärken. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte der Minister am Sonntag, dem 14. Juni, auf der Plattform X, als Reaktion auf die Stellungnahme der britischen Außenministerin Yvette Cooper.

Er dankte seiner Kollegin für das entschlossene Vorgehen ihres Landes.

„Die Schattenflotte Russlands ist ein Instrument der Kriegsführung. Jedes gestoppte Schiff dieser Art bedeutet weniger Geld für die russische Kriegsmaschinerie. Die Unterbindung dieser Einnahmen trägt dazu bei, Russlands Fähigkeit zur Finanzierung von Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Städte zu verringern“, erklärte Sybiha.

Der Minister forderte, den Druck weiter zu verstärken und jede Möglichkeit zu unterbinden, die es Russland ermöglicht, seine Aggression zu finanzieren.

Die britische Ministerin merkte ihrerseits an, dass solche Maßnahmen darauf abzielen, den illegalen Transport russischer Energieträger zu unterbinden.

Zuvor hatte der britische Premierminister Keir Starmer mitgeteilt, dass die Streitkräfte des Landes einen Öltanker abgefangen hätten, der versucht habe, den Ärmelkanal zu durchqueren, und bezeichnete dies als Schlag gegen die „Schattenflotte“.