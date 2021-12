Die Ukraine und Großbritannien beabsichtigen, die Reisebestimmungen zwischen den beiden Ländern zu vereinfachen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die britischen Behörden haben bestätigt, dass sie die Gespräche mit der Ukraine fortsetzen werden, um die Reisebestimmungen zwischen den beiden Ländern zu vereinfachen. Dies wurde am Mittwoch, den 8. Dezember, in einem gemeinsamen Kommuniqué Großbritanniens und der Ukraine erklärt, das vom ukrainischen Außenministerium nach dem Besuch von Dmytro Kuleba in London und einem Vorbereitungstreffen für den ukrainisch-britischen strategischen Dialog veröffentlicht wurde.

„Wir werden die Zusammenarbeit fortsetzen, um das Reisen für unsere Bürger zu vereinfachen, und unter geeigneten Bedingungen schrittweise Schritte zur Vereinfachung der Reiseregelung zwischen unseren Ländern unternehmen“, heißt es in der Mitteilung.

Anfang 2020 führte die Ukraine anstelle der bedingungslosen Visafreiheit für britische Staatsbürger eine „vorübergehende“ Visafreiheit ein, die jährlich erneuert werden muss und deren Verlängerung von gegenseitigen Visaerleichterungen für ukrainische Staatsbürger abhängig gemacht wird.

Zuvor hatte Großbritannien erklärt, dass die Frage der Visafreiheit keine rein politische Frage ist, sondern eine Frage der Grenzsicherheit…