Die Ukraine hat ihre Agrarexporte wegen der Houthis reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verschärfung der Situation in der Region des Roten Meeres durch die Aktionen der jemenitischen Houthis hat im Januar zu einer 20-prozentigen Verlangsamung der ukrainischen Agrarexporte geführt. Darüber sagte der Minister für Agrarpolitik Mykola Solsky in der Sendung des TV-Marathon am Donnerstag, den 18. Januar.

„Es gibt Probleme am Roten Meer. Ein Teil unserer Exporte ging und geht durch das Rote Meer nach Asien, China und Ostafrika. Deshalb hat sich der Schiffsverkehr stark verlangsamt“, erklärte er und gab an, dass 20 Prozent weniger Schiffe die Häfen verließen.

Als weiteren Grund für die Verlangsamung der Exporte nannte er die Neujahrsferien. Gleichzeitig haben die Exporte in den letzten Tagen wieder zugenommen, fügte der Minister hinzu.