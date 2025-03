Nachrichten vom 3. März: Ukraine erhöht Strom- und Gasimporte, Schließung von Kohleminen in Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Elektrizitätsimporte. Im Februar 2025 hat die Ukraine ihre Stromimporte im Vergleich zum Januar 2025 um fast 30% auf 244 Tausend MWh erhöht. Im Februar importierte die Ukraine 511,8 Millionen Kubikmeter Erdgas, das ist die höchste monatliche Menge seit 1,5 Jahren, seit September 2023. Im Vergleich zum Januar sind die Gasimporte um das 12-fache gestiegen. Über Visa. Das Zahlungssystem Visa, das den russischen Markt im März 2022 verlassen hat, hat noch keine Entscheidung getroffen, den Betrieb in Russland wieder aufzunehmen. Über ePayment. Die Anträge für Zahlungen im Rahmen des Winter-EPayment-Programms wurden geschlossen. 14,4 Millionen Menschen haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 1.000 Hrywnja Unterstützung zu erhalten. Zur Kohlekrise in Russland. Die westlichen Sanktionen und die Schwierigkeiten bei den Exporten nach Asien haben eine schwere Krise in der russischen Kohleindustrie ausgelöst. Dies erklärte der Gouverneur der Region Kemerowo, Ilja Seredjuk, in einer Sitzung des Parlaments. EP Exclusives Die Stimme, die an Macht verlor: Wie Skype die Welt veränderte und warum es verschwand Warum verlor Skype an Popularität und welche Spuren hinterließ es in der Welt der Technologie? Die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines der bekanntesten Filesharing-Dienste der 2000er und 2010er Jahre. Vizepräsident von Visa in der Ukraine: Es gibt eine Idee, unser Netzwerk zur Basis für das Ökosystem der Kryptowährungen zu machen Vice President, Regional Manager von Visa in der Ukraine Tatiana Chorna sprach über den Unterschied zwischen Visa und Mastercard, Interchange-Gebühren, Drops, Kryptowährungen und die Arbeit des Unternehmens auf dem russischen Markt.