Die Ukraine und ihre Partner haben den Start von Nord Stream 2 verzögert - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Tatsache, dass die russische Gaspipeline Nord Stream 2 immer noch nicht in Betrieb genommen wurde, ist das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der Ukraine und ihrer Partner. Dies erklärte der Leiter des Außenministeriums, Dmytro Kuleba, am Sonntag, 21. November, in der Sendung Ukraine 24.

Nord Stream-2 hätte schon vor langer Zeit in Betrieb genommen werden sollen, aber die Tatsache, dass es immer noch nicht funktioniert und wir uns damit herumschlagen, ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir dieses Projekt erheblich verzögert und viel Zeit gewonnen, um bessere Bedingungen für die Konfrontation mit Russland zu schaffen“, sagte der Minister.

Er warf dem Kreml jedoch vor, einen hybriden Krieg an Fronten wie der Migrationskrise, der militärischen Eskalation an der ukrainischen Grenze, der verstärkten russischen Propaganda in der Europäischen Union und der Lähmung des Normandie-Formats und des Minsk-Prozesses zu führen.

Ziel solcher Aktionen Russlands ist es laut Kuleba, den Druck auf die EU zu erhöhen, damit diese Zugeständnisse bei SevPostok-2 macht.

„Wir sehen die Bemühungen russischer Anwälte und Lobbyisten, die versuchen, Lücken in der europäischen Gesetzgebung zu finden und besondere Bedingungen für Nord Stream 2 zu schaffen. Aber wir bestehen darauf, dass es keine Ausnahmen geben darf“, sagte der Außenminister und betonte, dass Nord Stream 2 für Moskau kein wirtschaftliches, sondern ein politisches Projekt ist…