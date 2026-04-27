Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine entscheidende Voraussetzung für das weitere Wirtschaftswachstum der Ukraine ist ihre Integration in die EU. Der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Andrius Kubilius, erklärte, dass die Ukraine in der Lage sei, in 20 bis 25 Jahren eine starke Wirtschaft aufzubauen und zu einem der Wachstumsführer Europas zu werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung von Ukrinform.