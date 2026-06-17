In der Ukraine wird es warm sein, stellenweise mit leichten Regenfällen und Gewittern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Vom 18. bis 20. Juni wird in der Ukraine warmes Wetter sowie kurzzeitige Regenschauer und Gewitter in einzelnen Regionen erwartet.

In den kommenden Tagen bleibt es in der Ukraine warm; in einer Reihe von Regionen kommt es zu kurzzeitigen Regenschauern, stellenweise begleitet von Gewittern.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „Am 18. Juni kommt es in den südlichen und östlichen Regionen sowie nachts in den meisten zentralen Regionen zu mäßigen Regenfällen; tagsüber gibt es im Nordosten des Landes stellenweise leichte, kurzzeitige Regenfälle und Gewitter (nachts in den Regionen Odessa und Mykolajiw stellenweise erhebliche Regenfälle); im übrigen Gebiet bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen nachts bei 9–14 °C, im Süden und Südosten des Landes bei 15–19 °C; tagsüber bei 20–25 °C.“

Details: In Kiew am Donnerstag leichter Regen, nachts 13–15°, tagsüber bis zu +22°.

Am 19. Juni kommt es im Südosten des Landes sowie tagsüber in den westlichen Regionen, den Regionen Schytomyr, Kiew und Winnyzja stellenweise zu leichtem, kurzzeitigem Regen und Gewittern; im übrigen Gebiet bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen nachts bei 11–18°, tagsüber bei 22–27°.

In der Hauptstadt ist am Freitag leichter Regen zu erwarten, nachts 14–16 °C, tagsüber bis zu +24 °C.

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Am 20. Juni bleibt es nachts trocken; tagsüber kommt es in der Ukraine, mit Ausnahme des Westens und Südostens, stellenweise zu leichtem, kurzzeitigem Regen und Gewittern. Die Temperaturen liegen nachts bei 13–20 °C, tagsüber bei 22–27 °C. Für die kommenden Tage wird ein Nordwest- und Nordwind mit einer Geschwindigkeit von 5–12 m/s vorhergesagt.

In Kiew regnet es am Samstag; nachts liegen die Temperaturen bei etwa 19°, tagsüber bei bis zu +25°.