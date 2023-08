In der Ukraine wurden zwei neue Gasbohrungen in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine sind zwei ertragreiche Bohrungen in Betrieb genommen worden, die mehr als 430.000 Kubikmeter Gas pro Tag fördern. Dies teilte das Unternehmen Ukrhazvydobuvannya am Dienstag, den 15. August, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei einer der in Betrieb genommenen Bohrungen um eine Erkundungsbohrung handelt. Ihre Tiefe beträgt 5850 Meter. Das Feld, in dem die Bohrung niedergebracht wurde, wurde vor 40 Jahren entdeckt. Auf der Grundlage der Ergebnisse seismischer 3D-Untersuchungen setzten die Geologen die Erkundung des Feldes fort und fanden neue vielversprechende Punkte für Bohrungen.

Die zweite Bohrung wurde in dem 55 Jahre alten Feld niedergebracht, dessen Produktion in den letzten Jahren aufgrund von Erschöpfung zurückgegangen ist. Der negative Trend konnte dank des Programms zur zusätzlichen Zerstörung des Feldes und der sieben im letzten Jahr in Betrieb genommenen Bohrungen gestoppt werden.

Im April nahm Ukrhazvydobuvannya eine Bohrung in Betrieb, die mehr als 460 Tausend Kubikmeter Gas pro Tag produziert. Damals wurde sie als die leistungsstärkste Bohrung der letzten zweieinhalb Jahre bezeichnet.