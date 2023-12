Der ukrainische Generalstab hat die im Internet kursierende Falschmeldung über "108 tote Kämpfer" dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Politologe Witalij Bala hat einen Bericht über den Tod von 108 ukrainischen Kämpfern veröffentlicht, die angeblich ausgelost wurden und über die Feiertage nach Hause gehen durften. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine dementiert diese Information.

Bala schrieb, dass in einer der Brigaden in der Nähe von Awdijiwka angeblich eine Entscheidung getroffen wurde, dass die Verteidiger und Verteidigerinnen die Möglichkeit hatten, für 7 Tage über die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu gehen, aber um niemanden zu beleidigen, beschlossen, Lose zu ziehen. Es wird berichtet, dass diejenigen, die ausgelost wurden, in Busse stiegen und abfuhren, es aber nicht schafften.

„Die Information in den sozialen Netzwerken über die angeblichen 108 Toten in einer der Brigaden in Richtung Awdijiwka an Heiligabend ist ein FAKE. Beachten Sie die Informationshygiene – überprüfen Sie die Informationen, bevor Sie sie veröffentlichen!“ – reagierte im Generalstab.

Am Vortag wurde berichtet, dass der russische Verteidigungsminister Schoigu Putin über die „Einnahme von Marjinka“ informiert habe. Die ukrainischen Streitkräfte behaupten jedoch, dass dies nicht stimmt – die Kämpfe um Marjinka gehen weiter und es befinden sich ukrainische Militärangehörige in der vom Feind verwüsteten Stadt.