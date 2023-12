Kyivstar hat das Hochgeschwindigkeits-Internet in den U-Bahnen von zwei Städten wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Dienstagmorgen, 19. Dezember, hat der Mobilfunkbetreiber Kyivstar das mobile Hochgeschwindigkeits-Internet in den U-Bahnen von Kiew und Charkiw wieder aufgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Das Telekommunikationsnetz von Kyivstar ist praktisch in die Phase der Stabilisierung eingetreten. So sind 99% der Basisstationen auf dem von der Ukraine kontrollierten Territorium in betriebsbereitem Zustand, und den Kunden stehen alle grundlegenden Basisdienste zur Verfügung: Kommunikation und mobile Internetdienste, SMS, internationale Sprachroamingdienste und andere“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch das Informationssystem My Kyivstar, in dem die Abonnenten ihre Kontostände einsehen können, seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Die meisten Dienstleistungen für Kunden bieten Kyivstar-Shops an.

Nun arbeitet das Unternehmen weiter an der Verbesserung des Heim-Internetdienstes in Kiew und an einigen anderen Orten und plant außerdem, die Geschwindigkeitsbegrenzungen für das mobile Internet in naher Zukunft schrittweise aufzuheben.

Die Spezialisten von Kyivstar arbeiten an der Einführung von mobilem Hochgeschwindigkeits-Internet im Roaming und planen, diesen Dienst für ukrainische Abonnenten in Deutschland, der Tschechischen Republik, Polen und anderen Ländern in naher Zukunft einzuführen.

„Um die Dienste zu stabilisieren, hat das Unternehmen sein gesamtes technisches Personal sowie internationale Partner aus Schweden, Irland, den USA, China, Finnland und anderen Ländern engagiert“, so das Unternehmen weiter.