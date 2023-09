Ukrainische Streitkräfte haben über Nacht feindliche Ausrüstung im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat über Nacht in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk russische Ausrüstung im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar zerstört. Dies teilte die Abteilung für strategische Kommunikation der Streitkräfte der Ukraine am 1. September mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schäden an den Eindringlingen von Kämpfern der Einheit CODE 9.2. mit Hilfe von unbemannten Luftfahrzeugen zugefügt wurden.

„Insbesondere hat eine Angriffsdrohne einen T-80 Panzer, eine Haubitze SAU 2S1 und einen Panzerbrückenbauer MTU-90 zerstört“, betonte StratCom.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine die offensive Operation in den Richtungen Bachmut und Melitopol fortsetzen.