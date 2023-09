Ukrainische Streitkräfte zerschlagen das Hauptquartier der russischen Invasoren in der Region Cherson - Journalist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben das Hauptquartier der russischen Invasoren in Radensk in der Region Cherson zerschlagen. Dies berichtete der ukrainische Kriegsberichterstatter Andrij Zaplijenko in Telegram.

„Heute, gegen 08:00 Uhr, hat wahrscheinlich eine von HIMARS abgefeuerte Rakete die Kommandozentrale des 28. Regiments der Besatzungsarmee getroffen. Es wird gesagt, dass ein halbes Dutzend Offiziere in diesem Regiment weniger geworden sind“, schrieb er.

Wir werden daran erinnern, dass am 15. September ein Agent der Guerillabewegung ATESH eine Gruppe russischer Eindringlinge im besetzten Genitschesk, Gebiet Cherson, vernichtet hat.