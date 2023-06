Die ukrainischen Streitkräfte haben 50 Angriffe gegen die russische Armee durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Beginn des heutigen Tages haben die ukrainischen Streitkräfte die Angriffe der russischen Angreifer in drei Richtungen abgewehrt und 47 Angriffe auf die Feinde durchgeführt. Dies teilte der Generalstab am Donnerstag, den 6. Juni, in einer Abendbesprechung mit.

Das Militär erinnerte daran, dass der Feind heute Abend 35 Raketenangriffe mit luftgestützten Marschflugkörpern des Typs X-101/Kh-555 durchgeführt hat. Alle Raketen wurden zerstört.

Außerdem führte der Feind 30 Luftangriffe und 43 MLRS-Angriffe auf Stellungen und Siedlungen unserer Truppen durch. Es gab Opfer und Verletzte unter der Zivilbevölkerung, und Wohnhäuser und Privathäuser wurden beschädigt.

Ebenfalls in dieser Nacht sprengten die Russen die inneren Strukturen des Wasserkraftwerks Kachowka, um die ukrainischen Streitkräfte am Vormarsch zu hindern. Als Folge dieses Terrorakts befinden sich etwa 80 Siedlungen im Überschwemmungsgebiet.

Die Lage an der Front blieb unverändert. Die Russen griffen erfolglos in den Richtungen Lyman, Bachmut und Mariinsk an. Es fanden insgesamt 28 Gefechte statt.

Die ukrainische Luftwaffe führte 10 Angriffe auf feindliche Personenkonzentrationen durch. Raketen- und Artillerieeinheiten trafen neun Gefechtsstände, vier Konzentrationen von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung, drei Munitionslager, ein Flugabwehrraketensystem, 14 Artillerieeinheiten in Feuerstellungen und 16 weitere wichtige Ziele.