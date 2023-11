Die ukrainischen Streitkräfte haben die Betreiber von Zala-Drohnen ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten des 140. separaten Aufklärungsbataillons der Marine der Streitkräfte der Ukraine haben mit dem HIMARS-System den Standort der Besatzungen von ZALA-Drohnen getroffen. Das entsprechende Video erschien in den sozialen Netzwerken.

Das Militär führte eine Überwachung durch und fand die Russen bei der Landung. Laut dem OSINT-Kanal CyberMuka ereignete sich der Vorfall zwischen Obrypka und Novaya Mayachka am linken Ufer der Region Cherson.

Nach der Durchführung der Aufklärung führten die Kämpfer zur Berechnung der UAV ZALA UAV vermutlich Luftaufklärungskomplex Shark, als Folge davon haben die Russen weniger Drohnen.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine weiterhin offensive Operationen in Richtung Melitopol durchführen. In den letzten 24 Stunden fanden 72 militärische Gefechte an der Front statt.