Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden hat die Luftfahrt der Verteidigungskräfte 22 Angriffe auf die Gebiete, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung der Angreifer konzentrieren, sowie drei Angriffe auf die Stellungen von Flugabwehrraketensystemen durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am Freitag, den 16. Dezember, mit.

Die Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie trafen ihrerseits fünf Kommandoposten, vier Konzentrationsgebiete feindlichen Personals, sechs Artilleriestellungen, zwei Munitionslager und eine Kraftstoff- und Schmiermittelzusammensetzung.

Außerdem schossen die ukrainischen Streitkräfte zwei UAVs vom Typ Orlan-10 ab.

Nach aktuellen Informationen zerstörte das ukrainische Militär am 14. Dezember in der Nähe der Siedlung Tokmak, Region Saporischschja, bis zu 10 Einheiten militärischer Ausrüstung verschiedener Typen, und etwa 180 Angreifer wurden verwundet.

„In Lazurnoye, Region Cherson, wurden bis zu 30 Angreifer zerstört. Außerdem wird die Arbeit russischer mobiler Krematorien in der Stadt Tokmak festgestellt“, heißt es in dem Bericht.

Es wird festgestellt, dass die russischen Angreifer weiterhin Wehrpflichtige zum Vertragsdienst bewegen, um die aktuellen Verluste auszugleichen.

„Solche Vorgänge gehen in den Einheiten der 1. Panzerarmee des westlichen Militärbezirks weiter“, fügte der Generalstab hinzu.