​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger in Richtung Tavrian haben in den letzten 24 Stunden fast vier Kompanien der Russen ausgeschaltet. Darüber hinaus wurden 25 Einheiten feindlicher militärischer Ausrüstung zerstört. Dies berichtete am Montagabend, den 12. Juni, Brigadegeneral Olexander Tarnavskiy, Kommandeur der operativen und strategischen Gruppierung der Tavrian-Truppen.

„Die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten betrugen fast vier Kompanien“, schrieb Tarnavskiy.

Ihm zufolge haben die Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie der Verteidigungsstreitkräfte in dieser Richtung im Laufe des Tages 1.431 Schießaufgaben durchgeführt.

Dabei wurden unter anderem sechs Panzer, fünf Schützenpanzer, ein leichter gepanzerter Traktor, eine Haubitze 2S19 Msta-S und russische Fahrzeuge vernichtet. Außerdem wurden feindliche Munitionsdepots zerstört.