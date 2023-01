Die ukrainischen Streitkräfte haben erklärt, ob es möglich ist, eine Luftabwehrkuppel in der Ukraine zu errichten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat keine Möglichkeit, in den nächsten Jahren eine so genannte Kuppel über ihrem gesamten Hoheitsgebiet zu errichten. Es ist eine schwierige Aufgabe, sowohl in physischer als auch in finanzieller Hinsicht. Dies sagte Jurij Ignat, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, am Dienstag, den 3. Januar, in einem nationalen Nachrichtensender.

„Wir werden in den kommenden Jahren keine einzige ‚Kuppel‘ über dem gesamten Gebiet der Ukraine errichten. Es ist physisch unmöglich, weil es schlichtweg unmöglich ist, Luftabwehrsysteme entlang einer so langen Strecke unserer Grenzen zu installieren und strategisch wichtige Einrichtungen innerhalb des Staates abzudecken. Es müsste eine riesige Menge an Ausrüstung sein, es ist extrem teuer, es braucht große finanzielle und personelle Ressourcen“, erklärte er.

Das Militär sagte, dass Luftverteidigungssysteme in anderen Ländern, wie z.B. in den USA, in der Tat „bestimmte Richtungen, bestimmte Objekte abdecken“.

„Ein anderer Teil der staatlichen Luftverteidigung wird von Kampfflugzeugen durchgeführt – Mehrzweckflugzeuge, die Teil der Luftverteidigung sind. Flugzeuge, die schnell von Flugplätzen starten, sich bewegen und in dem Gebiet ankommen, in dem ein Marschflugkörper, eine Drohne oder ein Flugzeug abgefangen werden muss, handeln schnell und mit maximaler Effizienz“, sagte der Sprecher der Streitkräfte der Ukraine.

Ihm zufolge braucht die Ukraine moderne Flugzeuge mit den neuesten Radar-, Raketen-, Sicht- und Navigationssystemen, um ihren Luftraum schnell und effizient zu schützen.

„Nun, seien wir ehrlich, das Flugzeug, das wir beschaffen wollen, der allererste Kandidat ist die F-16 einer bestimmten Modifikation, die Aufgaben in der Luft erfüllen könnte, insbesondere zur Überwachung des Luftraums“, fügte Ignat hinzu.