Die ukrainischen Streitkräfte haben die Zerstörung der russischen Buk-Einheiten nachgewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat eine weitere Militärkolonne der russischen Besatzer zerstört. Diesmal waren unter den zerstörten militärischen Systemen auch Buk-Boden-Luft-Raketenwerfer. Dies teilte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, am Sonntag, 27. Februar, auf seiner Facebook-Seite mit.

„Die Buk-Raketenwerfer sind im Einsatz. Unsere Kameraleute besprenkeln die Kolonnen der feindlichen Truppen mit Juwelen. Zerstörung einer russischen BUK bei Malina in der Region Schytomyr. Habt Angst, Feinde! Es wird keine Ruhe für euch auf unserem Land geben“, – unterzeichnete er das Video.

Zuvor war in den sozialen Netzwerken ein Video eines Drohnenangriffs von Bayraktar auf russisches Gerät aufgetaucht, das in der Nähe des Dorfes Tschernobajiwka in der Region Cherson zusammengetragen wurde.

In der Region Charkiw brannte eine Frau den BT eines Feindes nieder.