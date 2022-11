Die ukrainischen Streitkräfte schießen 80 Prozent der iranischen Drohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat mehr als 400 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert, die meisten davon wurden abgeschossen. Dies berichtete Jurij Ignat, ein Vertreter des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, am 13. November im Fernsehsender FREEDOM TV.

Ihm zufolge wurden die meisten feindlichen Drohnen im Süden der Ukraine zerstört.

„Etwa 330 Drohnen wurden von den Verteidigungskräften abgeschossen. Der Großteil ist das Werk unserer Luftstreitkräfte, aber auch die Bodentruppen und die Marine haben abgeschossen“, sagte Ignat.

Er wies darauf hin, dass Shahed vor allem in südlicher Richtung eingesetzt wurde.

„Mehr als 400 Drohnen wurden freigesetzt. In der Anfangszeit schossen die Verteidigungskräfte die Hälfte der Drohnen ab, heute sind es etwa 80 %. Shahed ist kein so schwieriges Ziel für die Luftabwehr, es geht nur darum, genügend Mittel zur Beschädigung zu haben“, so der Sprecher.

Was die Marschflugkörper betrifft, so erinnerte Juri Ignat daran, dass es bei massiven Raketenangriffen ein sehr erfolgreiches Ergebnis der Beschädigung gab…