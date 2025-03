Umjerow nach Gesprächen mit den USA: Alle Parteien einigten sich auf ein Verbot von Angriffen auf den Energiesektor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Während der bilateralen technischen Konsultationen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten in Riad wurde vereinbart, „das Abkommen des Präsidenten über ein vollständiges Verbot von Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine und Russlands umzusetzen“.

Quelle: Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf Facebook

Direkte Rede: „Alle Parteien sind übereingekommen, die Vereinbarungen der Präsidenten über ein vollständiges Verbot von Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine und Russlands umzusetzen.“

Einzelheiten: Gleichzeitig stellte Umjerow fest, dass „alle Parteien die Beteiligung von Drittländern begrüßen, um die Umsetzung der Energie- und Seeverkehrsabkommen zu unterstützen“.

Es wird auch berichtet, dass alle Parteien weiterhin auf einen nachhaltigen und dauerhaften Frieden hinarbeiten werden.

Nach Gesprächen mit Vertretern der Ukraine und Russlands in Saudi-Arabien am 24. März kündigte die US-Delegation auch eine Vereinbarung mit Russland an, um an einem Waffenstillstand im Schwarzen Meer und einem Verbot von Angriffen auf die Energieinfrastruktur zu arbeiten.