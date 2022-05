Es ist unmöglich, die Mriya wiederzubeleben, aber es gibt eine Chance, eine neue zu erschaffen - als Crew Commander

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es ist unmöglich, das von den russischen Besatzern zerstörte legendäre Mriya-Flugzeug wiederherzustellen, aber es besteht die Möglichkeit, ein neues zu bauen. Dmitry Antonov, Kommandant einer der drei Besatzungen der AN-225, sagte gegenüber Voice of America.

„Fast die Hälfte des Flugzeugs ist völlig tot. Der Hauptteil, in dem die Piloten wohnten, in dem wir wohnten, in dem wir unsere ganze Zeit verbrachten, das ist unsere Pilotenkabine – das ist alles zerstört. Einen Flügel und den zweiten kann ich auch schon sehen, die Leistungsstrukturen, die den Hauptteil ausmachen, sind höchstwahrscheinlich durch die Temperatur beschädigt und der Flügel kann nicht benutzt werden, weder der linke noch der rechte Halbflügel“ – erzählt Herr Antonov.

Laut Antonov kann ein neues Flugzeug aus einem unfertigen Teil der „Schwester Mriya“ gebaut werden, aber das Projekt erfordert beträchtliche Investitionen – der Betrag reicht von 800 Millionen bis 3 Milliarden Dollar.

„Wenn man versucht, die wirtschaftliche Durchführbarkeit zu bewerten, ist das natürlich sehr schwierig. Denn man muss ein geeignetes Projekt dafür finden, ähnlich wie beim Start einer Rakete ins All. Bislang gibt es jedoch kein Projekt, für das es reproduziert werden soll. Ich denke, dass „Mriya“ in der Anfangsphase sicher nicht als kommerzielles Projekt, sondern eher als Symbol gedacht ist. Und ein Symbol nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt, ein Symbol des Sieges“, schlägt der Pilot vor…