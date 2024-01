DTEK hat zusätzliche 80 Tausend Tonnen Kohle unter Vertrag genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

DTEK Energy hat vereinbart, zusätzlich 80.000 Tonnen Kraftwerkskohle aus Polen zu importieren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 15. Januar mit.

Die Gesamtmenge des von dem Unternehmen kontrahierten Brennstoffs hat sich auf 357.000 Tonnen erhöht. Etwa 182 Tausend Tonnen Kohle wurden bereits in die Ukraine geliefert. Die Lieferungen gehen weiter.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass dies es der Wärmeerzeugung und dem Energiesystem des Landes ermöglichen wird, die Winter- und Stromverbrauchsspitzen zuverlässiger zu bewältigen.

„Der importierte Brennstoff ist ein zusätzliches Sicherheitspolster für die Wärmeerzeugung im Winter. Die Produktion aus ukrainischen Minen hat für uns weiterhin Priorität. Nach vorläufigen Angaben beliefen sich unsere Investitionen in die ukrainischen Bergwerke im vergangenen Jahr auf rund 7 Mrd. Hrywnja“, sagte Ildar Saleev, CEO von DTEK Energy.

Ihm zufolge hat das Unternehmen 26 neue Kohleflöze in Betrieb genommen, den jährlichen Kohleproduktionsplan erfüllt und seine Wärmekraftwerke mit dem notwendigen Brennstoff versorgt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass DTEK Energy im Jahr 2023 etwa 11 Mrd. Hrywnja für die Reparaturkampagne in den Wärmekraftwerken und die Kohleförderung in den Bergwerken ausgegeben hat. Das ist fast doppelt so viel wie die Zahl im Jahr 2022.