Nachrichten für den 4. Dezember: Rekordpreise für Gold, Übernahme eines weiteren regionalen Gasunternehmens durch Naftohas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Gold.

Der Goldpreis hat bei der Auktion am 4. Dezember einen historischen Rekord von $2.135 pro Unze erreicht.

Über regionale Gasunternehmen. JSC Ternopilgaz wurde in die Verwaltung der Naftohas-Gruppe überführt.

Über den Meereskorridor.

Seit dem 8. August wurden mehr als 7 Millionen Tonnen Fracht aus den Häfen Pivdennyi, Odessa und Chornomorsk exportiert, davon fast 5 Millionen Tonnen Produkte ukrainischer Bauern.

Über Rheinmetall. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag über 155mm Artilleriemunition für die Ukraine erhalten; der Kunde ist ein nicht genanntes Land im Rahmen der Anti-Terror-Operation.

Über die Hrywnja.

Die Hrywnja-Einnahmen aus der Konvertierung ausländischer Hilfe hätten um 1,25 Mrd. Hrywnja höher ausfallen können, wenn der offizielle Dollarkurs bei 36,5686 Hrywnja geblieben wäre.

Exklusivitäten des EP

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld löst bereits wichtige Probleme, aber diese Lösungen müssen noch systemische Auswirkungen haben.

Die kritischen Ressourcen Afrikas in den Griff bekommen: Worin China und Russland investieren

Was ist das strategische Ziel der milliardenschweren Investitionen Chinas und Russlands in Afrika und an welchen Ressourcen sind sie am meisten interessiert?