Japan stellt 1,25 Mrd. Euro zur Unterstützung von Investoren in der Ukraine bereit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Japan wird 1,25 Milliarden Euro bereitstellen, um japanische Investoren in der Ukraine zu unterstützen. Die entsprechenden Dokumente wurden auf einer Konferenz über die wirtschaftliche Entwicklung und den Aufschwung in Tokio unterzeichnet, teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Montag, den 19. Februar im Telegram mit.

Ihm zufolge wird das neue Programm der japanischen Exportkreditagentur NEXI aus zwei Teilen bestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um Garantien für japanische Investoren sowie um eine Kreditlinie für den Export japanischer Waren für die Umsetzung von Projekten zur Erneuerung der Ukraine, sagte Schmyhal.

„Wir haben auch über die weitere Liberalisierung des Handels zwischen unseren Staaten gesprochen. Er bot Minister Saito an, an der Frage der Aktualisierung des Abkommens über den Schutz von Investitionen zu arbeiten“, schrieb Schmyhal.

Darüber hinaus sprach der Ministerpräsident mit dem japanischen Finanzminister Shunichi Suzuki über die Fortsetzung der Budgethilfe und bedankte sich für die Absicht, in diesem Jahr 4,5 Milliarden Dollar an Finanzhilfe bereitzustellen.

Das Ministerium für Gemeinde-, Gebiets- und Infrastrukturentwicklung teilte seinerseits mit, dass Japan der Ukraine einen Zuschuss in Höhe von 100 Mio. $ für die dritte Phase des Emergency Recovery Programme gewährt hat. Das Geld wird für Projekte zur schnellen Erneuerung der Energiedienstleistungen, der Verkehrsverbindungen und der humanitären Minenräumausrüstung verwendet.