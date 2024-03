Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen Russlands "Helfer" bei der Umgehung von Beschränkungen verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das US-Finanzministerium kündigte am Montag, den 25. März, Sanktionen gegen 13 juristische und zwei natürliche Personen aus Russland an, die an der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und dem Technologiesektor der russischen Wirtschaft beteiligt sind. Dies geht aus einer Presseerklärung der US-Behörde hervor.

Die sanktionierten Personen „entwickeln oder bieten Dienstleistungen in virtuellen Vermögenswerten an, die eine Umgehung der US-Sanktionen ermöglichen“, oder stehen im Besitz oder unter der Kontrolle anderer Personen von der Sanktionsliste.

Konkret geht es um die in Moskau ansässigen Fintech-Unternehmen B-Crypto, Distributed Ledger Systems, Lighthouse, Electronic Payments Development Centre und Atomise, die mit den untersanktionierten russischen Banken zusammenarbeiten.

Das Finanzministerium verhängte auch Sanktionen gegen die russischen Blockchain-Technologieunternehmen Web3 Technologies und Web3 Integrator, die estnische Bitfingroup OÜ und die mit Russland verbundene zypriotische Tokentrust Holdings.

VEB3 Technologies-Aktionär Igor Kaigorodov und Timur Bukanov, Eigentümer und Direktor des Zentrums für die Entwicklung elektronischer Zahlungsinstrumente, fielen ebenfalls unter die Einschränkungen.

Die USA verhängten außerdem Sanktionen gegen drei russische Unternehmen, die Russland beim Kauf von technologischer Ausrüstung zur Umgehung der Sanktionen geholfen haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die USA mit der Türkei auf ein neues Compliance-System und die Einführung neuer Sanktionen gegen Russland geeinigt haben.