Die Regierung hat die Liste der ukrainischen Maschinen, für die sie Entschädigungen zahlt, erweitert

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wirtschaftsministerium hat die Liste der in der Ukraine hergestellten Maschinen und Ausrüstungen sowie der landwirtschaftlichen Maschinen erweitert, für die die Käufer entschädigt werden, berichtet das Wirtschaftsministerium. 300 Artikel (insgesamt 447 Artikel von 19 Herstellern) von fünf Unternehmen wurden in die Liste der Maschinen und Ausrüstungen mit 15% Entschädigung aufgenommen: Saporischschja Automobile Building Plant LLC, ElectronMash Plant LLC, Ukrelektroaparat LLC, Ter Sun Energy LLC und Inteldim LLC. Darunter befinden sich Energieausrüstungen (Transformatoren verschiedener Kapazitäten, Solarkraftwerke, elektrische Verteilungsanlagen), neue Modelle von Personenaufzügen und Stadtbussen. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium die Liste der inländischen Maschinen und Ausrüstungen für den agroindustriellen Komplex geändert, deren Kosten (ohne Mehrwertsteuer) zu 25% vom Staat erstattet werden.

Mehr als 100 neue Ausrüstungsgegenstände wurden in die Liste aufgenommen, darunter: Ausrüstungen für die Futtermittelproduktion Maschinen für die Getreidereinigung und -sortierung Systeme für den Transport Aussaatausrüstung Verladetechnik Bewässerungssysteme Es handelt sich um neue Produkte von Herstellern aus den Regionen Poltawa, Kirowohrad, Ternopil und Odessa. Zur Erinnerung: Das Wirtschaftsministerium prognostiziert für 2024 ein BIP-Wachstum von 4%, wovon 0,64% auf die Umsetzung der Politik „Made in Ukraine“ zurückzuführen sind.