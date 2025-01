Ist es realistisch, den Krieg in der Ukraine in 100 Tagen zu beenden: die Meinung eines Politikwissenschaftlers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Plan von US-Präsident Donald Trump, den Krieg Russlands gegen die Ukraine in 100 Tagen zu beenden, erscheint realistischer als der zuvor angekündigte Zeitrahmen. Es ist jedoch wichtig, dass die Vereinigten Staaten den Streitkräften der Ukraine weiterhin Unterstützung gewähren.

Dies sagte der politische Analyst Ihor Reiterovych in einem Kommentar für den YouTube-Kanal von RBK Ukrajina.

„Das ist nicht die erste Abstraktion, aber ich denke, sie sieht realistischer aus als 24 Tage oder etwas anderes. Das ist ein Zeitraum, in dem es wirklich möglich ist, bestimmte Verhandlungen zu führen, zu einem bestimmten Verständnis darüber zu kommen, wie die Situation aussehen könnte“, sagte Reiterowitsch.

Gleichzeitig merkte er an, dass das Wichtigste in dieser Situation sei, dass die USA nicht vergessen sollten, die Ukraine in diesen 3-6 Monaten zu unterstützen.

„Verhandlungen sind Verhandlungen, aber wie Trump selbst sagte, sollten sie aus einer Position der Stärke geführt werden. Deshalb sollten sie die Ukraine unterstützen, und ich denke, das werden sie auch tun. Und diese Prozesse werden weitergehen“, meint der Politikwissenschaftler.

Wenn sich die wirtschaftliche Lage in Russland rapide verschlechtert, wird sich das Aggressorland eher an den Verhandlungstisch setzen, so Reuters.

„Trump weiß das. Wir werden sehen, ob er das ausnutzt“, fügte der Politologe hinzu.

Trump will den Krieg in der Ukraine in 100 Tagen beenden